L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vittel en concert à l’Alhambra

Compositions originales, musiques de film, latine, pop…

Tea time et gâteaux maison à l’entracte

Entrée libre sous réserve du nombre de places disponibles. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. 0 EUR.

Place de la Marne

Vittel 88800 Vosges Grand Est



The Orchestre d’Harmonie de la ville de Vittel in concert at the Alhambra

Original compositions, film music, Latin, pop…

Tea time and homemade cakes at intermission

Free admission subject to availability

La Orchestre d’Harmonie de la ville de Vittel en concierto en la Alhambra

Composiciones originales, música de cine, latina, pop…

Té y pasteles caseros en el descanso

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad

Das Blasorchester der Stadt Vittel gibt ein Konzert im Alhambra

Originalkompositionen, Filmmusik, Latin, Pop…

Tea Time und hausgemachte Kuchen in der Pause

Freier Eintritt je nach Anzahl der verfügbaren Plätze

