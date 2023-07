Visite guidée : la vie des femmes à l’époque d’Agnès Sorel Place de la Marne Loches, 29 octobre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Découvrez comment étaient éduquées les femmes nobles au temps d’Agnès Sorel, comment elles vivaient la maternité, quel rôle elles avaient dans la société… Une visite pour tout savoir sur les conditions de vie des femmes au Moyen Âge. Visite organisée pour octobre rose..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 16:30:00. EUR.

Place de la Marne

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover how noblewomen were educated in Agnès Sorel?s time, how they experienced motherhood, and what role they played in society… A visit to find out all about the living conditions of women in the Middle Ages. Organized in honor of Pink October.

Descubra cómo se educaba a las mujeres de la nobleza en la época de Agnès Sorel, cómo vivían la maternidad y qué papel desempeñaban en la sociedad… Descubra las condiciones de vida de las mujeres en la Edad Media. Organizado en beneficio del Octubre Rosa.

Entdecken Sie, wie adlige Frauen zur Zeit von Agnes Sorel erzogen wurden, wie sie als Mutter lebten und welche Rolle sie in der Gesellschaft spielten… Ein Besuch, bei dem Sie alles über die Lebensbedingungen der Frauen im Mittelalter erfahren. Der Besuch wird im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert.

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT 37