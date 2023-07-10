ECHECS URBAINS Place de la Marine Agde
ECHECS URBAINS Place de la Marine Agde, 10 juillet 2023, Agde.
Agde,Hérault
Animation organisée par L’Espace Jeune Agathois.
> Informations au 04.67.35.30.45.
2023-07-10 18:00:00 fin : 2023-07-10 21:00:00. .
Place de la Marine
Agde 34300 Hérault Occitanie
Animation organized by the Espace Jeune Agathois.
> Information at 04.67.35.30.45
Evento organizado por L’Espace Jeune Agathois.
> Información en 04.67.35.30.45
Animation organisiert von L’Espace Jeune Agathois.
> Informationen unter 04.67.35.30.45
Mise à jour le 2023-06-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE