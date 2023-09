Portes ouvertes Place de la mairie Wildenstein, 17 septembre 2023, Wildenstein.

Wildenstein,Haut-Rhin

Portes ouvertes du local de l’association les amis des verriers de Wildenstein, le dimanche 17 septembre.

Venez discuter avec les membres ,découvrir l’histoire du village de Wildenstein et l’association.

Possibilité d’achats d’objets en verre (vases, porte -bougies, assiettes )..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:30:00. 0 EUR.

Place de la mairie

Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est



Open house for the association les amis des verriers de Wildenstein, Sunday September 17.

Come and chat with members, find out about the history of the village of Wildenstein and the association.

Possibility of buying glass objects (vases, candle-holders, plates).

Jornada de puertas abiertas en los locales de la asociación les amis des verriers de Wildenstein, el domingo 17 de septiembre.

Venga a hablar con los miembros y a conocer mejor la historia del pueblo de Wildenstein y de la asociación.

Posibilidad de comprar objetos de vidrio (jarrones, portavelas, platos).

Offene Türen des Vereinslokals der Freunde der Glasmacher von Wildenstein am Sonntag, den 17. September.

Kommen Sie und diskutieren Sie mit den Mitgliedern ,entdecken Sie die Geschichte des Dorfes Wildenstein und des Vereins.

Es besteht die Möglichkeit, Glasobjekte (Vasen, Kerzenhalter, Teller) zu kaufen.

