MARCHÉ DE NOËL Place de la Mairie Vivoin, 10 décembre 2023, Vivoin.

Vivoin,Sarthe

Organisé par la municipalité, le comité des fêtes, l’APE de l’école publique et l’APEL Sacré Coeur..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Place de la Mairie École publique

Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire



Organized by the municipality, the Comité des fêtes, the APE of the public school and the APEL Sacré Coeur.

Organizado por el ayuntamiento, el comité des fêtes, la APE de la escuela pública y la APEL Sacré Coeur.

Organisiert von der Gemeinde, dem Festkomitee, der Elternvereinigung der öffentlichen Schule und der APEL Sacré Coeur.

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire