Grande Fête de Villesèque Place de la Mairie Villesèque, 7 juillet 2023, Villesèque.

Villesèque,Lot

La fête du village de Villesèque est l’occasion de partager de bons moments entre amis et en famille. Au programme, bals, repas, concours de pétanque..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . EUR.

Place de la Mairie

Villesèque 46090 Lot Occitanie



The Villesèque village festival is an opportunity to share good times with friends and family. The program includes dances, meals and pétanque competitions.

La fiesta del pueblo de Villesèque es una oportunidad para compartir buenos momentos con amigos y familiares. El programa incluye bailes, comidas y competiciones de petanca.

Das Dorffest in Villesèque ist eine gute Gelegenheit, um mit Freunden und der Familie schöne Momente zu verbringen. Auf dem Programm stehen Bälle, Mahlzeiten und Boule-Wettbewerbe.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT CVL Vignoble