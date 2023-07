Guinguette du 15 août Place de la Mairie Villers-sur-Mer, 15 août 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Pour fêter cette journée symbolique des vacances aoûtiennes, une guinguette sera installée sur la place de la mairie. Deux musiciens comptent bien faire danser les convives et animer la soirée en musique. Ambiance festive et conviviale garantie pour les visiteurs..

2023-08-15 18:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Place de la Mairie

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



To celebrate this symbolic day in the August vacations, a guinguette will be set up in the town hall square. Two musicians will be on hand to entertain guests and keep the party moving. A festive and convivial atmosphere guaranteed for visitors.

Para celebrar este día simbólico de las fiestas de agosto, se instalará una guinguette en la plaza del ayuntamiento. Dos músicos amenizarán la velada. Un ambiente festivo y acogedor garantizado para los visitantes.

Um diesen symbolischen Tag der Augustferien zu feiern, wird auf dem Rathausplatz eine Guinguette aufgebaut. Zwei Musiker haben vor, die Gäste zum Tanzen zu bringen und den Abend musikalisch zu gestalten. Eine festliche und gesellige Atmosphäre für die Besucher ist garantiert.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité