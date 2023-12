Soirée de Noël à Villers-Bocage Place de la Mairie Villers-Bocage, 22 décembre 2023 17:30, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

La mairie de Villers-Bocage vous convie pour une soirée de Noël féérique !

De 17h30 à 20h : venez rencontrer le Père-Noël et les mascottes de la Pat’ Patrouille

À 18h30 : Spectacle féérique de la compagnie Lyv’n’ko.

2023-12-22 17:30:00 fin : 2023-12-22 20:00:00. .

Place de la Mairie

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Villers-Bocage town hall invites you to a magical Christmas evening!

From 5.30pm to 8pm: Come and meet Santa Claus and the Pat’ Patrouille mascots

6.30pm: Enchanting show by the Lyv’n’ko company

El Ayuntamiento de Villers-Bocage le invita a una mágica velada navideña

De 17.30 a 20.00 h: venga a conocer a Papá Noel y a las mascotas Pat’ Patrouille

18.30 h: espectáculo encantador de la compañía Lyv’n’ko

Das Rathaus von Villers-Bocage lädt Sie zu einem märchenhaften Weihnachtsabend ein!

Von 17:30 bis 20:00 Uhr: Treffen Sie den Weihnachtsmann und die Maskottchen der Pat’ Patrouille

Um 18:30 Uhr: Märchenhafte Aufführung der Kompanie Lyv’n’ko

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie