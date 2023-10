Octobre Rose : Marche rose en Pré-Bocage Place de la Mairie Villers-Bocage, 8 octobre 2023, Villers-Bocage.

Villers-Bocage,Calvados

Octobre rose : vos commerçants du Pré-Bocage se mobilisent contre le cancer !

Venez vous aussi soutenir la lutte contre le cancer en participant à la marche rose qui aura lieu ce dimanche au départ de Villers-Bocage, avec 3 parcours possibles : 3,5 km, 5,8 km ou 7 km. Un t-shirt vous sera remis en échange de votre participation. Rendez-vous à 9h pour l’échauffement Zumba et départ de la marche à 10h.

Tous les bénéfices de cette marche seront reversés à la Ligue contre le cancer et notamment en faveur de la recherche et du dépistage du cancer du sein..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. .

Place de la Mairie

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie



Pink October: your Pré-Bocage shopkeepers join forces against cancer!

You too can support the fight against cancer by taking part in the pink walk starting this Sunday in Villers-Bocage, with 3 possible routes: 3.5 km, 5.8 km or 7 km. A T-shirt will be given to you in exchange for your participation. Meet at 9 a.m. for the Zumba warm-up, and start the walk at 10 a.m.

All proceeds from the walk will be donated to the Ligue contre le cancer, in support of breast cancer research and screening.

Octubre rosa: ¡tus comerciantes de Pré-Bocage se implican en la lucha contra el cáncer!

Tú también puedes apoyar la lucha contra el cáncer participando en la marcha rosa que comienza este domingo en Villers-Bocage, con 3 recorridos posibles: 3,5 km, 5,8 km o 7 km. Recibirá una camiseta a cambio de su participación. Nos vemos a las 9 de la mañana para el calentamiento de Zumba y la marcha comienza a las 10 de la mañana.

Todos los beneficios de esta marcha se donarán a la Liga contra el Cáncer, en particular para la investigación y detección del cáncer de mama.

Rosa Oktober: Ihre Geschäftsleute in Pré-Bocage mobilisieren sich gegen den Krebs!

Unterstützen auch Sie den Kampf gegen den Krebs und nehmen Sie an der rosa Wanderung teil, die diesen Sonntag von Villers-Bocage aus stattfindet. Es gibt drei mögliche Strecken: 3,5 km, 5,8 km oder 7 km. Als Gegenleistung für Ihre Teilnahme erhalten Sie ein T-Shirt. Treffpunkt ist um 9 Uhr für das Zumba-Aufwärmtraining, der Marsch beginnt um 10 Uhr.

Alle Einnahmen aus diesem Marsch gehen an die Krebsliga und werden insbesondere für die Erforschung und Früherkennung von Brustkrebs gespendet.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche