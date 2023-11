Cet évènement est passé Atelier « Communiquer avec authenticité et empathie : jeux et discussions » Place de la Mairie Villeneuve-les-Genêts Catégories d’Évènement: Villeneuve-les-Genêts

Yonne Atelier « Communiquer avec authenticité et empathie : jeux et discussions » Place de la Mairie Villeneuve-les-Genêts, 27 novembre 2023, Villeneuve-les-Genêts. Villeneuve-les-Genêts,Yonne .

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . EUR.

Place de la Mairie cantine à coté de la mairie

Villeneuve-les-Genêts 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Villeneuve-les-Genêts, Yonne Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie cantine à coté de la mairie Ville Villeneuve-les-Genêts Departement Yonne Lieu Ville Place de la Mairie Villeneuve-les-Genêts latitude longitude 47.73764;3.09153

Place de la Mairie Villeneuve-les-Genêts Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-genets/