Randonnée accompagnée et repas Place de la Mairie Villefranque, 14 juillet 2023, Villefranque.

Villefranque,Hautes-Pyrénées

Venez participer à une randonnée accompagnée à travers 3 village : Villefranque Hagedet et Lascazères.

8h30 : Rassemblement sur la place de la mairie de Villefranque

9h : Départ de la randonnée

10h30 : Halte réconfort à Lascazères

12 h : Apéritif sur la Place Guy Lasbats à Hagedet

13h : Déjeuner champêtre et animation musicale avec Couleur café, sous les platanes, place de la laïcité à Lascazères.

Au menu :

Salade de l’été

Grillades

Fromage

Tarte aux fruits

Café

Vins de Madiran et de Gascogne

Merci de porter vos couverts

Sur inscription..

2023-07-14 08:30:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place de la Mairie VILLEFRANQUE

Villefranque 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and take part in a guided walk through 3 villages: Villefranque Hagedet and Lascazères.

8:30 am: Gather at Villefranque town hall square

9am: Start of the hike

10:30 am: Refreshment stop at Lascazères

12 pm: Aperitif on Place Guy Lasbats in Hagedet

1pm: Country-style lunch and musical entertainment with Couleur café, under the plane trees at Place de la laïcité in Lascazères.

On the menu:

Summer salad

Grilled meats

Cheese

Fruit tart

Coffee

Madiran and Gascony wines

Please bring your own cutlery

Please register.

Participe en un paseo guiado por 3 pueblos: Villefranque, Hagedet y Lascazères.

8.30 h: Reunión en la plaza del ayuntamiento de Villefranque

9h: Inicio de la marcha

10.30 h: Parada en Lascazères para tomar un refrigerio

12h: Aperitivo en la plaza Guy Lasbats de Hagedet

13.00 h: Comida campestre y animación musical con el café Couleur, bajo los plátanos de la Place de la laïcité de Lascazères.

En el menú

Ensalada de verano

Carnes a la parrilla

Queso

Tarta de frutas

Café

Vinos de Madiran y Gascuña

Se ruega traer cubiertos

Por favor, inscríbase.

Nehmen Sie an einer begleiteten Wanderung durch drei Dörfer teil: Villefranque, Hagedet und Lascazères.

8.30 Uhr: Besammlung auf dem Rathausplatz von Villefranque

9 Uhr: Start der Wanderung

10.30 Uhr: Erfrischungspause in Lascazères

12 Uhr: Aperitif auf dem Place Guy Lasbats in Hagedet

13 Uhr: Ländliches Mittagessen und musikalische Unterhaltung mit Couleur café unter den Platanen auf dem Place de la laïcité in Lascazères.

Auf dem Menü:

Sommersalat

Gegrilltes

Käse

Kuchen mit Früchten

Kaffee

Weine aus Madiran und der Gascogne

Bitte tragen Sie Ihr Besteck selbst

Nach Anmeldung.

