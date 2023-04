Marché local Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Villefranche-d'Allier.

Le marché hebdomadaire, c’est l’occasion de remplir son panier et de rencontrer voisins, amis ou inconnus!.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place de la Mairie

Villefranche-d’Allier 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The weekly market is an opportunity to fill your basket and meet neighbors, friends and strangers!

El mercado semanal es una oportunidad para llenar la cesta y conocer a vecinos, amigos y desconocidos

Auf dem Wochenmarkt können Sie Ihren Einkaufskorb füllen und Nachbarn, Freunde oder Fremde treffen

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Néris-les-Bains