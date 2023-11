Vide Greniers à Vigeois Place de la Mairie Vigeois, 11 août 2024, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

Nombreux stands, buvette.

3€ le mètre pour les particuliers – 25€ la place pour les commerçants..

2024-08-11 fin : 2024-08-11 18:00:00. .

Place de la Mairie

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous stalls, refreshment stand.

3? per meter for individuals – 25? per square for retailers.

Numerosos puestos, bar de refrescos.

3? por metro para particulares – 25? por metro cuadrado para minoristas.

Zahlreiche Stände, Getränkestand.

3? pro Meter für Privatpersonen – 25? pro Platz für Händler.

