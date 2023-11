Vieux Boucau fête l’hiver / Marché de la Saint Sylvestre Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains, 30 décembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

L’association des commerçants organise le marché de la St Sylvestre.

Artisans créateurs

Animations gratuites : balade en calèche – château gonflable – maquillage.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 17:00:00. .

Place de la Mairie

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



The merchants’ association organizes the New Year’s Eve market.

Artisans creators

Free animations : carriage ride – bouncy castle – make-up

La asociación de comerciantes organiza el mercado de Año Nuevo.

Artesanos creativos

Animación gratuita: paseo en coche de caballos – castillo hinchable – pintura de caras

Der Handelsverband organisiert den Silvestermarkt.

Kunsthandwerker, die selbst kreativ tätig sind

Kostenlose Animationen: Kutschfahrt – Hüpfburg – Schminken

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Vieux Boucau