MARCHÉ DE NOËL Place de la Mairie Vieille Auzeville-Tolosane, 1 décembre 2023, Auzeville-Tolosane.

Auzeville-Tolosane,Haute-Garonne

Rendez-vous pour ce traditionnel marché riche en animations !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 21:30:00. .

Place de la Mairie Vieille

Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie



We look forward to seeing you at this traditional market full of entertainment!

¡Esperamos verle en este mercado tradicional lleno de entretenimiento!

Treffpunkt für diesen traditionellen Markt, der reich an Animationen ist!

Mise à jour le 2023-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE