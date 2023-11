Marché de Noël Auzeville 2023 place de la mairie vieille Auzeville-Tolosane, 1 décembre 2023, Auzeville-Tolosane.

Marché de Noël Auzeville 2023 Vendredi 1 décembre, 17h00 place de la mairie vieille Entrée Libre

place de la mairie vieille place de la mairie vieille auzeville Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.auzeville.fr/le-traditionnel-marche-de-noel-aura-lieu-le-1er-decembre-a-partir-de-17h00-place-de-la-mairie-vieille/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561735602 »}, {« type »: « email », « value »: « evenementiel.animation@auzeville31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

2023-12-01T17:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

marché noel

Kenny Rogier