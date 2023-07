PING TOUR 2023 A VIC-en-BIGORRE Place de la Mairie Vic-en-Bigorre, 8 juillet 2023, Vic-en-Bigorre.

PING TOUR 2023 A VIC-en-BIGORRE Samedi 8 juillet, 09h00 Place de la Mairie Manifestation gratuite ouverte à tous

La Commune de Vic en Bigorre en lien avec le Club de Tennis de Table de Camalès et le soutien du Comité Départemental de Tennis de Table des Hautes-Pyénées a été retenue par la Fédération française de Tennis de Table et le CO J O Paris 2024 pour accueillir le Ping Tour 2023.

Lors de cette étape, jusqu’à 5 univers seront présents : le Ping éducatif à destination des jeunes, le Ping inclusif comprenant le volet santé et handicap, le Freeping autour d’équipements ludiques, le PingVR ou tennis de table en réalité virtuelle et le Ping en extérieur. Des univers pour découvrir l’ensemble des offres de pratiques mises en place par la FFTT et ses structures.

Entre 20 et 30 bénévoles sont sollicités pour animer la zone d’activité et accueillir tous ceux qui souhaitent partager un moment Ping. Quel que soit l’âge et le niveau de pratique, une activité est possible pour tous. À vos agendas, le Ping Tour passe à Vic-en-Bigorre dans quelques jours !

Place de la Mairie VIC EN BIGORRE Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cd65tt@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

