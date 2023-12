Marché de Noël à Vernègues Place de la Mairie Vernègues, 4 décembre 2023, Vernègues.

Vernègues,Bouches-du-Rhône

Artisans et producteurs locaux vous attendent dans le beau village provençal de Vernègues.

– Démonstration de fabrication de nougat à 14h30

– Exposition d’aquarelle de Françoise Conti

– Venue du Père Noël.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place de la Mairie Vernègues le Jeune

Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Local artisans and producers await you in the beautiful Provencal village of Vernègues.

– Nougat-making demonstration at 2:30 p.m

– Watercolor exhibition by Françoise Conti

– Arrival of Santa Claus

Los artesanos y productores locales le esperan en el hermoso pueblo provenzal de Vernègues.

– Demostración de elaboración de turrón a las 14.30 h

– Exposición de acuarelas de Françoise Conti

– Llegada de Papá Noel

Lokale Handwerker und Produzenten erwarten Sie in dem schönen provenzalischen Dorf Vernègues.

– Vorführung der Herstellung von Nougat um 14:30 Uhr

– Aquarell-Ausstellung von Françoise Conti

– Eintreffen des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes