SORTIE NATURE : À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES CHAMPIGNONS Place de la mairie Vernantes, 12 novembre 2023, Vernantes.

Vernantes,Maine-et-Loire

En recherchant les espèces les plus communes de champignons et en apprenant à les distinguer, découvrez aussi celles que vous n’auriez pas vues. Alors, joignez-vous au groupe et ouvrez grand les yeux !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Place de la mairie

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As you search for the most common species of mushroom and learn to distinguish them, you’ll also discover some you might not have seen before. So join the group and open your eyes wide!

Mientras buscas las especies de setas más comunes y aprendes a distinguirlas, también descubrirás algunas que quizá no habías visto antes. Así que únete al grupo y ¡abre bien los ojos!

Während du nach den häufigsten Pilzarten suchst und lernst, sie zu unterscheiden, entdeckst du auch solche, die du sonst nicht gesehen hättest. Schließen Sie sich also der Gruppe an und halten Sie die Augen offen!

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire