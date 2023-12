THÉÂTRE – LE PARADIS C’EST BIEN ICI ? Place de la Mairie Ventron Catégories d’Évènement: Ventron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 23:30:00 L’équipe de l’AAPEV a le plaisir de vous annoncer sa prochaine animation à la salle des fêtes de Ventron : « Le Paradis, c’est bien ici ? ». Venez nombreux découvrir la compagnie théâtrale « La Troupe Ment » pour un agréable et amusant moment à passer avec des amis ou votre famille !.

Place de la Mairie Salle des fêtes de Ventron

Ventron 88310 Vosges Grand Est

