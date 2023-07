Les Jeudis de l’été Place de la Mairie Vayrac, 21 juillet 2023, Vayrac.

Vayrac,Lot

Les associations locales vous proposent un repas animé, les jeudis de l’été..

2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-21 . 10 EUR.

Place de la Mairie Place du 11 Novembre

Vayrac 46110 Lot Occitanie



On Thursdays throughout the summer, local associations offer a lively meal.

Las asociaciones locales ofrecen una animada comida los jueves durante todo el verano.

Die örtlichen Vereine bieten Ihnen an den Donnerstagen im Sommer ein lebhaftes Essen an.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Vallée de la Dordogne