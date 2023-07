Rendez-vous Nature – Découverte « étang du Masvaudier et pont des poupées » Place de la mairie Vallière, 12 juillet 2023, Vallière.

Vallière,Creuse

Solène, animatrice nature vous accompagne pour une itinérance avec son cheval de bât pour découvrir l’étang du Masvaudier et le pont des poupées.

TARIF

– 5€ / personne

– gratuit moins de 8 ans

Réservation obligatoire – places limitées.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Place de la mairie

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Nature guide Solène accompanies you on an itinerary with her pack horse to discover the Masvaudier pond and the Pont des Poupées.

RATES

– 5? / person

– free for children under 8

Reservations essential – places limited

La guía de naturaleza Solène le llevará por un sendero con su caballo de carga para descubrir el estanque de Masvaudier y el Pont des Poupées.

TARIFAS

– 5? por persona

– gratis para menores de 8 años

Imprescindible reservar – plazas limitadas

Solène, eine Naturanimateurin, begleitet Sie auf einer Wanderung mit ihrem Packpferd, um den Teich von Masvaudier und die Puppenbrücke zu entdecken.

TARIF

– 5? / Person

– kostenlos unter 8 Jahren

Reservierung erforderlich – begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Aubusson-Felletin