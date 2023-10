LE CONCERT À TABLE Place de la Mairie Usclas-d’Hérault, 7 décembre 2023, Usclas-d'Hérault.

Usclas-d’Hérault,Hérault

Imaginez Claire Diterzi assise là, tout près de vous, pour un concert acoustique tout en finesse et facétie. Imaginez des objets du quotidien venir rejoindre les instruments sortis de la malle à musique de Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetou et professeur Tournesol de la musique contemporaine, remplacé ici par Lou Renaud-Bailly.

L’art du duo s’exerce ici avec une créativité jubilatoire..

2023-12-07 19:30:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

Place de la Mairie

Usclas-d’Hérault 34230 Hérault Occitanie



Imagine Claire Diterzi sitting right next to you, for an acoustic concert full of finesse and facetiousness. Imagine everyday objects joining instruments from the music trunk of Stéphane Garin, astonishing Géo Trouvetou and Professor Tournesol of contemporary music, replaced here by Lou Renaud-Bailly.

The duo?s art is exercised here with jubilant creativity.

Imagínese a Claire Diterzi sentada a su lado para un concierto acústico lleno de delicadeza y facetas. Imagine objetos cotidianos que se unen a los instrumentos del baúl musical de Stéphane Garin, el sorprendente Géo Trouvetou y el Profesor Tournesol de la música contemporánea, sustituido aquí por Lou Renaud-Bailly.

El arte del dúo se ejerce aquí con jubilosa creatividad.

Stellen Sie sich vor, Claire Diterzi sitzt hier, ganz nah bei Ihnen, und gibt ein akustisches Konzert voller Finesse und Witz. Stellen Sie sich vor, dass Alltagsgegenstände zu den Instrumenten aus der Musikkiste von Stéphane Garin, dem erstaunlichen Géo Trouvetou und Professor Tournesol der zeitgenössischen Musik, der hier von Lou Renaud-Bailly ersetzt wird, hinzukommen.

Die Kunst des Duos wird hier mit jubilierender Kreativität ausgeübt.

