Visite de la mairie de Turny : histoire, projet de réhabilitation, chantier Samedi 16 septembre, 15h00 Place de la Mairie Entrée libre

Turny Animation vous propose de découvrir la mairie de Turny à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Les interventions de l’architecte et du maire vous permettront d’en apprendre plus sur l’histoire du bâtiment et le projet de réhabilitation.

Une visite du chantier est également prévue.

Rendez-vous devant la mairie samedi 16 septembre à 15h .

Place de la Mairie Place de la Mairie, 89570 Turny Turny 89570 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 18 08 59 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Mairie de Turny