Marchez pour le Téléthon Place de la Mairie Trie-sur-Baïse, 9 décembre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

Randonnée pédestre de 32 kms au profit du TELETHON .

Organisée par TRIE’GYM :

– Inscriptions place de la Mairie de Trie à 8h30 avec une participation de 8€ minimum.

– Départ 9h.

– Ravitaillement dans les différentes Mairies des communes traversées => Merci de prévoir votre verre Ecocup.

– Possibilité de rapatriement éventuel au point de départ.

– Retour à Trie place de la Mairie vers 19h00 avec collation offerte Trie Gym.

La sécurité sera assurée par des bénévoles licenciées de diverses associations.

Repas organisé par TRIE’GYM à 13h (Repas au profit du TELETHON) à la salle des fêtes de Bonnefont.

MENU à 12€ (Sauté de porc et son accompagnement, dessert, vin et café compris).

Inscriptions auprès de l’Office du Tourisme au 05 62 35 50 88 avant le 1er décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de la Mairie TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



32-kilometre walk in aid of TELETHON.

Organized by TRIE-GYM:

– Registration at Trie town hall at 8.30am with a minimum participation of 8?

– Start at 9am.

– Refreshments at the various Mairies of the towns crossed => Please bring your Ecocup glass.

– Possibility of return transport to starting point.

– Return to Trie, Place de la Mairie, around 7pm, with a snack provided by Trie Gym.

Safety will be provided by volunteers from various associations.

Meal organized by TRIE-GYM at 1pm (benefiting TELETHON) at the Bonnefont village hall.

MENU at 12? (Sauté of pork with accompaniment, dessert, wine and coffee included).

Please register with the Tourist Office on 05 62 35 50 88 before December 1st.

Marcha de 32 km a beneficio de TELETHON.

Organizado por TRIE-GYM:

– Inscripción en el Ayuntamiento de Trie a las 8h30 con una participación mínima de 8?

– Salida a las 9h.

– Avituallamiento en los distintos ayuntamientos de las ciudades atravesadas => Por favor, traiga su vaso Ecocup.

– Posibilidad de transporte de vuelta al punto de partida.

– Regreso a Trie Place de la Mairie hacia las 19h con un tentempié proporcionado por Trie Gym.

La seguridad correrá a cargo de voluntarios de diversas asociaciones.

Comida organizada por TRIE?GYM a las 13h (Comida a beneficio de TELETHON) en el salón del pueblo de Bonnefont.

MENÚ a las 12? (Salteado de cerdo con acompañamiento, postre, vino y café incluidos).

Se ruega inscribirse en la Oficina de Turismo en el 05 62 35 50 88 antes del 1 de diciembre.

Wanderung von 32 kms zu Gunsten des TELETHON .

Organisiert von TRIE?GYM:

– Einschreibung am Rathausplatz von Trie um 8:30 Uhr mit einer Mindestbeteiligung von 8?

– Abfahrt um 9 Uhr.

– Verpflegung in den verschiedenen Rathäusern der durchquerten Gemeinden => Bitte bringen Sie Ihr Ecocup-Glas mit.

– Möglichkeit eines eventuellen Rücktransports zum Startpunkt.

– Rückkehr nach Trie Place de la Mairie gegen 19 Uhr mit einem von Trie Gym angebotenen Imbiss.

Die Sicherheit wird von Freiwilligen gewährleistet, die von verschiedenen Vereinen lizenziert sind.

Von TRIE?GYM organisiertes Essen um 13 Uhr (Essen zugunsten des TELETHON) im Festsaal von Bonnefont.

MENU für 12? (Schweinefleisch mit Beilagen, Dessert, Wein und Kaffee inbegriffen).

Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt unter 05 62 35 50 88 bis zum 1. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65