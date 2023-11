Tour du canton de Trie pour le Téléthon Place de la Mairie Trie-sur-Baïse, 2 décembre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

Mobilisez-vous avec nous pour le téléthon!

Nous vous proposons un défi unique : faire le tour du canton de Trie en relais !

10 étapes pour 70km.

Le principe : vous vous inscrivez à une ou plusieurs étapes pour courir ensemble au rythme que l’on souhaite.

Inscriptions par téléphone ou avec le QRcode sur l’affiche ou https://forms.gle/jPqhhg5deNDVzJDu7.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Place de la Mairie TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us for the telethon!

We’re offering you a unique challenge: a relay tour of the canton of Trie!

10 stages for 70km.

Here’s how it works: you sign up for one or more stages and run together at your own pace.

Register by phone or by using the QRcode on the poster or https://forms.gle/jPqhhg5deNDVzJDu7

¡Únete a nosotros en el telemaratón!

Te proponemos un reto único: ¡dar la vuelta al cantón de Trie en un relevo!

10 etapas para 70 km.

Así es como funciona: te inscribes en una o varias etapas y corremos juntos a tu propio ritmo.

Puedes inscribirte por teléfono o utilizando el código QR del cartel o https://forms.gle/jPqhhg5deNDVzJDu7

Machen Sie sich mit uns für den Telethon stark!

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Herausforderung: Umrunden Sie den Kanton Trie in einer Staffel!

10 Etappen für 70 km.

Das Prinzip: Sie melden sich für eine oder mehrere Etappen an, um gemeinsam in dem von Ihnen gewünschten Tempo zu laufen.

Anmeldungen per Telefon oder mit dem QRcode auf dem Plakat oder https://forms.gle/jPqhhg5deNDVzJDu7

Mise à jour le 2023-11-08 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65