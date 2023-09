Visite guidée artistique de Tourrettes Var Place de la Mairie Tourrettes, 16 septembre 2023, Tourrettes.

Visite guidée artistique de Tourrettes Var 16 et 17 septembre Place de la Mairie Entrée libre sur inscription.

Tourrettes ou l’Art dans tous ses états :

Visite du Musée Municipal Baston-Ostoya en présence de Mr Denis Baston artiste sculpeur, et

Visite du Musée d’Art et d’Essais et des Ateliers d’Art du village,

par l’association Tourrettes Héritage.

Place de la Mairie Place de la Mairie 83440 Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur tourrettesheritage@orange.fr

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

