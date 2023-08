Foire aux vins de Tournon d’Agenais Place de la Mairie Tournon-d’Agenais, 9 septembre 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association Les Amis de la Bastide, cette foire fera la part belle à la dégustation avec :

– De nombreux stands de vignerons, venus de toute la France, pour vous faire découvrir leurs meilleurs bouteilles.

– Des producteurs locaux pour vous proposer leurs spécialités de grillades..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organizada por la asociación Les Amis de la Bastide, esta feria será una gran ocasión para degustar vinos:

– Numerosos stands de viticultores, procedentes de toda Francia, para hacerle descubrir sus mejores botellas.

– Productores locales que ofrecen sus especialidades a la parrilla.

Diese Messe wird von der Vereinigung Les Amis de la Bastide organisiert und steht ganz im Zeichen der Weinverkostung mit :

– Zahlreiche Stände von Winzern, die aus ganz Frankreich kommen, um Ihnen ihre besten Flaschen zu präsentieren.

– Lokale Produzenten, um Ihnen ihre Grillspezialitäten anzubieten.

