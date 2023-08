Fête des Rosières : jour 2 Place de la mairie Tournon-d’Agenais, 26 août 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Fête des Rosières de Tournon d’Agenais, avec au programme :

– 19h : repas gourmand avec apéritif offert*

– 19h30 : animation musicale avec Mick Fontaine

– 21h30 : retraite aux flambeaux

– 22h : sons et lumières

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Place de la mairie

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fête des Rosières in Tournon d’Agenais, on the program:

– 7 p.m.: gourmet meal and musical entertainment with SONS ET LUMIERES

– 8:30 p.m.: magic show

– torchlight procession

Festival Tournon d’Agenais Rosières, con el siguiente programa:

– 19.00 h: comida gastronómica con aperitivo de cortesía*

– 19.30 h: espectáculo musical con Mick Fontaine

– 21.30 h: desfile de antorchas

– 22.00 h: Espectáculo de luz y sonido

* El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Fête des Rosières in Tournon d’Agenais, mit dem Programm :

– 19 Uhr: Feinschmeckermahlzeit mit kostenlosem Aperitif*

– 19.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Mick Fontaine

– 21.30 Uhr: Fackelzug

– 22 Uhr: Klänge und Lichter

* Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Fumel – Vallée du Lot