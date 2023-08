Fête des Rosières : jour 1 Place de la mairie Tournon-d’Agenais, 25 août 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Première journée de la fête des Rosières de Tournon d’Agenais, avec au programme : marché gourmand avec animation musicale..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Place de la mairie

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Party of the Rosières in Tournon d’Agenais : On the program : gourmet market with musical ambiance.

Primer día del festival Tournon d’Agenais Rosières, con un mercado gastronómico y animación musical.

Erster Tag des Festes der Rosières von Tournon d’Agenais. Auf dem Programm steht ein Gourmetmarkt mit musikalischer Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Fumel – Vallée du Lot