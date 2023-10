TOURBES O’JAZZ Place de la Mairie Tourbes, 4 novembre 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Soirée automnale autour du jazz avec le quintet « The Duke and the Dudes » pour swinguer sur des arrangements originaux du très grand Duke Ellington..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

Place de la Mairie

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



An autumn evening of jazz with the quintet « The Duke and the Dudes », swinging to original arrangements by the great Duke Ellington.

Una velada otoñal de jazz con el quinteto « The Duke and the Dudes », al ritmo de arreglos originales del gran Duke Ellington.

Herbstabend rund um den Jazz mit dem Quintett « The Duke and the Dudes », um zu Originalarrangements des großen Duke Ellington zu swingen.

