EXPOSITION DE PATCHWORK Place de la Mairie Tourbes, 9 juin 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Exposition de patchwork avec l’atelier « Talents Aiguille » du Foyer Rural de Tourbes..

2023-06-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Place de la Mairie

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Patchwork exhibition with the « Talents Aiguille » workshop of the Foyer Rural de Tourbes.

Exposición de patchwork con el taller « Talents Aiguille » del Foyer Rural de Tourbes.

Patchwork-Ausstellung mit dem Atelier « Talents Aiguille » des Foyer Rural de Tourbes.

