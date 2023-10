Cet évènement est passé Marché des producteurs à Tour-de-Faure Place de la Mairie Tour-de-Faure Catégories d’Évènement: Lot

Tour-de-Faure Marché des producteurs à Tour-de-Faure Place de la Mairie Tour-de-Faure, 12 octobre 2023, Tour-de-Faure. Tour-de-Faure,Lot Marché des producteurs tous les jeudi à partir de 16h30 !.

Jeudi 2023-10-12 16:30:00 fin : 2024-01-04 . .

Place de la Mairie

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie



Farmers' market every Thursday from 4.30pm! Mercado agrícola todos los jueves a partir de las 16.30 h Bauernmarkt jeden Donnerstag ab 16:30 Uhr!

