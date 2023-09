2ème Marché de Noël Place de la Mairie Tiranges, 25 novembre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

2ème Grand marché de Noël à Tiranges. de nombreux exposants, animations enfants et adultes,.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Place de la Mairie

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



2nd Big Christmas Market in Tiranges. numerous exhibitors, entertainment for children and adults,

2º Gran Mercado de Navidad de Tiranges. Numerosos expositores, animaciones para niños y adultos,

2. Großer Weihnachtsmarkt in Tiranges. Zahlreiche Aussteller, Animationen für Kinder und Erwachsene,

