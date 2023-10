Formation gestes de premier secours Place de la Mairie Thury-Harcourt-le-Hom, 4 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

[ FORMATION GESTES DE PREMIER SECOURS ] Spéciale petite enfance. Elle permettra de maîtriser les gestes de premiers secours adaptés aux enfants et aux bébés. Une initiation aux gestes d’urgence permettant de pouvoir réagir en cas d’incident. Une belle idée ! Pensez à vous inscrire, il reste des places !

Lieu : Salle Blincow (près de la mairie) à THURY-HARCOURT

Participation gratuite

Inscription impérative : 06 58 45 48 85.

2023-11-04 08:30:00 fin : 2023-11-04 12:30:00. .

Place de la Mairie Salle Blincow

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



[ FIRST-AID GESTURES TRAINING ] Special for infants. This course will enable you to master first aid techniques adapted to children and babies. It’s an introduction to emergency gestures that will enable you to react in the event of an incident. A great idea! Register now, places are still available!

Location: Salle Blincow (near the town hall) in THURY-HARCOURT

Participation free of charge

Registration required: 06 58 45 48 85

[ FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS ] Especialmente para niños pequeños. Este curso enseña técnicas de primeros auxilios para niños y bebés. Es una introducción a los primeros auxilios de emergencia para poder reaccionar en caso de incidente. ¡Una gran idea! No olvides inscribirte, ¡todavía quedan plazas disponibles!

Lugar: Salle Blincow (cerca del ayuntamiento) en THURY-HARCOURT

Participación gratuita

Inscripción obligatoria: 06 58 45 48 85

[ Erste-Hilfe-Training ] Speziell für Kleinkinder. Diese Schulung vermittelt die für Kinder und Babys geeigneten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Eine Einführung in die Notfallmaßnahmen, die es ermöglicht, im Falle eines Zwischenfalls zu reagieren. Eine schöne Idee! Denken Sie daran, sich anzumelden, es gibt noch Plätze!

Ort: Blincow-Saal (in der Nähe des Rathauses) in THURY-HARCOURT

Teilnahme kostenlos

Anmeldung unbedingt erforderlich: 06 58 45 48 85

