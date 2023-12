Marché de producteurs de Thézac Place de la mairie Thézac, 11 février 2023, Thézac.

Thézac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-11 09:00:00

fin : 2023-02-11 12:00:00

Sur place : fromage, fruits et légumes, pruneaux, miel, vin, charcuterie, pain…

Sur le site web « La Cagette » : commande en ligne.

Tours de calèche proposés gratuitement..

Place de la mairie

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-01-03 par OT Fumel – Vallée du Lot