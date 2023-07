Apéro partagé et démonstration de danse Country Place de la mairie Thédirac, 29 juin 2023, Thédirac.

Thédirac,Lot

Pour fêter le retour des apéros partagés, les Kitty Dancer vous proposent une démonstration de danse country et initiation..

2023-06-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-29 . .

Place de la mairie

Thédirac 46150 Lot Occitanie



To celebrate the return of shared aperitifs, the Kitty Dancers offer a country dance demonstration and initiation.

Para celebrar el regreso de los aperitivos compartidos, las Kitty Dancers ofrecen una demostración e iniciación a la danza country.

Um die Rückkehr der gemeinsamen Aperitifs zu feiern, bieten Ihnen die Kitty Dancer eine Country-Tanzvorführung und Einführung an.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Cazals-Salviac