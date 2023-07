Soupe aux choux Place de la Mairie Tence, 15 juillet 2023, Tence.

Les bars de la Mairie (La Caverne, Chambouvet Délices, Le Marigny, Le Central Bar) offrent un concert sur la place !.

2023-07-15 19:00:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

Place de la Mairie

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Town Hall bars (La Caverne, Chambouvet Délices, Le Marigny, Le Central Bar) offer a concert on the square!

Los bares del Ayuntamiento (La Caverne, Chambouvet Délices, Le Marigny, Le Central Bar) ofrecen un concierto en la plaza

Die Bars des Rathauses (La Caverne, Chambouvet Délices, Le Marigny, Le Central Bar) bieten ein Konzert auf dem Platz an!

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon