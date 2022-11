Ateliers et Bal Folk avec Pierre de Lune Place de la Mairie, Tenay (01)

Prix libre

avec Pierre de Lune Place de la Mairie, Tenay (01) Place de la Mairie, 01230 Tenay, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39392 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Samedi 19 Novembre, venez vous initier aux danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs avec le groupe Pierre de Lune à la Salle des Fêtes de Tenay (01), dans le Bugey. De 17h30 à 19h pour les ateliers d’initiation De 19h à 20h30 : repas partagé – chacun.e apporte quelque chose à grignoter à partager A partir de 20h30 : Bal Folk Ouvert à tous – les enfants sont les bienvenus Soirée à prix libre source : événement Ateliers et Bal Folk avec Pierre de Lune publié sur AgendaTrad

