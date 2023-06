Festival Traverse! L’arbre bleu Ô Bec place de la mairie Souvigné, 4 juillet 2023, Souvigné.

Souvigné,Deux-Sèvres

Festival Traverse! L ‘arbre bleu Ô Bec

A 18h30 – Souvigné, Place de la Mairie

Récit et chansons

Depuis la nuit des temps, les arbres nous accompagnent : arbre à palabre, arbre-refuge, arbre-forêt

d’ombres et de lumières. Un spectacle qui croise les regards des arbres et des hommes, entre chansons et récits, comme une empreinte poétique, une respiration pour nous questionner sur la place de l’humanité dans la nature.

Dès 8 ans

Tarif Famille

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . .

place de la mairie

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival Traverse! L ‘arbre bleu Ô Bec

6:30pm – Souvigné, Place de la Mairie

Storytelling and song

Since the dawn of time, trees have accompanied us: palaver trees, refuge trees, forest trees

of light and shadow. A show that crosses the gaze of trees and men, between songs and stories, like a poetic imprint, a breath to question humanity’s place in nature.

Ages 8 and up

Family price

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡Festival Traverse! El árbol azul Ô Bec

18.30 h – Souvigné, Place de la Mairie

Cuentacuentos y canciones

Los árboles nos acompañan desde la noche de los tiempos: árboles palafreneros, árboles refugio, árboles bosque

de luces y sombras. Un espectáculo que cruza la mirada de los árboles y los hombres, entre canciones e historias, como una huella poética, un soplo para interrogarse sobre el lugar de la humanidad en la naturaleza.

A partir de 8 años

Precio familiar

Organizado por la Mancomunidad del Haut Val de Sèvre

Festival Traverse! Der blaue Baum Ô Bec

Um 18:30 Uhr – Souvigné, Place de la Mairie

Erzählung und Lieder

Seit Urzeiten begleiten uns Bäume: Palaverbaum, Zufluchtsbaum, Baum-Wald

von Schatten und Licht. Ein Schauspiel, das die Blicke der Bäume und der Menschen kreuzt, zwischen Liedern und Erzählungen, wie ein poetischer Fußabdruck, ein Atemholen, um uns über den Platz der Menschheit in der Natur zu befragen.

Ab 8 Jahren

Tarif Familie

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre