Noël au cœur de la Vallée Noble

Soultzmatt Noël au cœur de la Vallée Noble Place de la Mairie Soultzmatt, 15 décembre 2023, Soultzmatt. Soultzmatt,Haut-Rhin Marché de Noël, crèche vivante, nombreuses animations. Buvette et petite restauration..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est



Christmas market, living nativity scene, numerous activities. Refreshment bar and snacks. Mercado de Navidad, belén viviente, numerosas actividades. Refrescos y aperitivos. Weihnachtsmarkt, lebende Krippe, zahlreiche Animationen. Getränke und kleine Speisen.

