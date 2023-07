Visite commentée du village perché Place de la Mairie Seillons-Source-d’Argens Catégories d’Évènement: Seillons-Source-d'Argens

Var Visite commentée du village perché Place de la Mairie Seillons-Source-d’Argens, 17 septembre 2023, Seillons-Source-d'Argens. Visite commentée du village perché Dimanche 17 septembre, 10h00 Place de la Mairie Nous sillonnerons les rues du village en y décrivant sa petite histoire, les lieux importants… Place de la Mairie Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d’Argens Seillons-Source-d’Argens 83470 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672026181 Visite commentée du village de Seillons Source d’Argens présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 Carmen Degioanni Détails Catégories d’Évènement: Seillons-Source-d'Argens, Var Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place Gabriel Péri 83470 Seillons Source d'Argens Ville Seillons-Source-d'Argens Departement Var Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Place de la Mairie Seillons-Source-d'Argens

Place de la Mairie Seillons-Source-d'Argens Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seillons-source-d'argens/