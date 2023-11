Concert de Noël : Musique de Seebach « Weihnàchtszeitkumpels » Place de la mairie Seebach, 9 décembre 2023, Seebach.

Seebach,Bas-Rhin

Avec Serge Rieger et les enfants du village à 17h puis Musique de Seebach « Weihnàchtszeitkumpels ».

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

Place de la mairie

Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est



With Serge Rieger and the village children at 5 p.m., followed by the Seebach « Weihnàchtszeitkumpels » band

A las 17.00 h, Serge Rieger y los niños del pueblo, seguidos por la banda « Weihnàchtszeitkumpels » de Seebach

Mit Serge Rieger und den Kindern des Dorfes um 17 Uhr, danach Musik aus Seebach « Weihnàchtszeitkumpels »

