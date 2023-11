Atelier Bredele Place de la Mairie Seebach, 9 décembre 2023, Seebach.

Seebach,Bas-Rhin

Pour tout connaitre sur la fabrication de ces biscuits de Noël tant appréciés à la période de Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place de la Mairie

Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Find out all about the making of these much-loved Christmas cookies.

Descubra cómo se elaboran estas galletas navideñas tan apreciadas.

Hier erfahren Sie alles über die Herstellung der in der Weihnachtszeit so beliebten Weihnachtsplätzchen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte