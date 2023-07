Marché de la vannerie et de l’artisanat Place de la mairie Schweighouse-Thann, 9 juillet 2023, Schweighouse-Thann.

Schweighouse-Thann,Haut-Rhin

Vanniers, artisans et producteurs locaux seront présents pour ce très beau marché. Laissez-vous séduire par les différentes réalisations et créations proposées à la vente..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 16:00:00. EUR.

Place de la mairie

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est



Basket makers, craftsmen and local producers will be on hand for this beautiful market. Let yourself be seduced by the different creations on sale.

Cesteros, artesanos y productores locales estarán presentes en este maravilloso mercado. Déjese seducir por las diferentes creaciones a la venta.

Korbflechter, Kunsthandwerker und lokale Produzenten werden auf diesem sehr schönen Markt anwesend sein. Lassen Sie sich von den verschiedenen Errungenschaften und Kreationen, die zum Verkauf angeboten werden, verführen.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay