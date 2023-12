Fêtes des Lumières Place de la mairie Savasse, 9 décembre 2023 16:00, Savasse.

Savasse,Drôme

Venez nous aider à démasquer le Voleur de Lumières! Jouez en équipe, en famille ou entre amis. La chorale Allegretto vous fera chanter Noel. Grand feu d’artifice. Buvette et petite restauration d’hiver. Le Père Noël et ses lutins en mobylette seront là….

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 21:30:00. .

Place de la mairie Route départementale 165

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and help us unmask the Light Thief! Play as a team, with family or friends. The Allegretto choir will sing Christmas carols. Large fireworks display. Winter refreshments and snacks. Santa Claus and his elves on mopeds will be there?

¡Ven y ayúdanos a desenmascarar al Ladrón de la Luz! Juega en equipo, en familia o con amigos. El coro Allegretto te hará cantar villancicos. Gran castillo de fuegos artificiales. Refrescos y aperitivos de invierno. Papá Noel y sus duendes en ciclomotor estarán allí..

Helft uns, den Lichterdieb zu entlarven! Spielen Sie in Teams, mit der Familie oder mit Freunden. Der Chor Allegretto wird Sie mit Weihnachtsliedern erfreuen. Ein großes Feuerwerk. Getränke und kleine Wintergerichte. Der Weihnachtsmann und seine Moped-Wichtel sind auch da?

