Sauzé-Vaussais 2e édition du Trail « Les 3 montées » Place de la mairie Sauzé-Vaussais, 17 septembre 2023, Sauzé-Vaussais. Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres 2e édition du Trail « Les 3 montées » Dimanche 17 septembre place de la mairie à Sauzé-Vaussais Une nouveauté pour cette année : une randonnée pédestre de 9 km vous est proposée. 1€/participant reversé en soutien à Zoé ou à l’Oeuvre des Pupilles de Sapeurs Pompiers. Renseignements 06 49 93 88 50.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



2nd « Les 3 montées » trail race Sunday, September 17, Place de la Mairie, Sauzé-Vaussais New this year: a 9 km hike. 1/participant donated to Zoé or Oeuvre des Pupilles de Sapeurs Pompiers. Information 06 49 93 88 50 2ª carrera de trail « Les 3 montées Domingo 17 de septiembre, Place de la Mairie, Sauzé-Vaussais Novedad de este año: 9 km a pie. se donará 1 euro por participante a Zoé o a la Oeuvre des Pupilles de Sapeurs Pompiers. Información 06 49 93 88 50 2. Ausgabe des Trails « Les 3 montées » (Die 3 Anstiege) Sonntag 17. September place de la mairie in Sauzé-Vaussais Neu in diesem Jahr ist, dass Ihnen eine 9 km lange Wanderung angeboten wird. 1 Teilnehmer geht zur Unterstützung von Zoé oder der Oeuvre des Pupilles de Sapeurs Pompiers. Informationen: 06 49 93 88 50

