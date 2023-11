Randonnée pédestre et soirée jeux samedi avec Saucéloisirs Place de la Mairie Saucède, 18 novembre 2023, Saucède.

Saucède,Pyrénées-Atlantiques

L’association Saucéloisirs organise ce samedi 18 novembre une randonnée pédestre entre le bois de Goès et Précilhon (9km, d’une durée d’environ 3 heures, 270m de dénivelé). Rendez-vous place de la mairie-église de Saucède à 13h10 ou 13h25 au parking mairie-aire de jeux à Goès.

Bonnes chaussures conseillées en raison de passages rendus boueux par les pluies de ces derniers jours. Inscription auprès de Fred Torres.

Pour terminer agréablement cette journée, Saucéloisirs propose une soirée jeux de cartes ou de société (belote, tarot, rami ou Scrabble). Rendez-vous à 20h30 à la salle multi-activités..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. EUR.

Place de la Mairie Route du Bourg

Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This Saturday, November 18, the Saucéloisirs association is organizing a hike between the Bois de Goès and Précilhon (9km, duration approx. 3 hours, 270m ascent). Meet at Place de la Mairie-Church in Saucède at 1.10pm or 1.25pm at the Mairie-Playground parking lot in Goès.

Good footwear recommended, as recent rains have made some sections muddy. Please register with Fred Torres.

To round off the day, Saucéloisirs is organizing an evening of card or board games (belote, tarot, rummy or Scrabble). Meet at 8.30pm at the salle multi-activités.

El sábado 18 de noviembre, la asociación Saucéloisirs organiza una excursión entre el bosque de Goès y Précilhon (9 km, duración aproximada de 3 horas, desnivel de 270 m). Cita en la Place de la Mairie-Plaza de la Iglesia de Saucède a las 13.10 h o a las 13.25 h en el aparcamiento de la Mairie-Playa de Goès.

Se recomienda llevar buen calzado, ya que la lluvia de los últimos días ha embarrado algunos tramos. Se ruega inscribirse en Fred Torres.

Para completar la jornada, Saucéloisirs propone una velada de juegos de cartas o de mesa (belote, tarot, rummy o Scrabble). Nos vemos a las 20.30 en la sala multiactividades.

Der Verein Saucéloisirs organisiert diesen Samstag, den 18. November, eine Wanderung zwischen dem Wald von Goès und Précilhon (9 km, Dauer ca. 3 Stunden, 270 m Höhenunterschied). Treffpunkt: Place de la mairie-église in Saucède um 13.10 Uhr oder 13.25 Uhr am Parkplatz mairie-aire de jeux in Goès.

Gutes Schuhwerk wird empfohlen, da die Passagen durch die Regenfälle der letzten Tage schlammig geworden sind. Anmeldung bei Fred Torres.

Um diesen Tag angenehm abzuschließen, bietet Saucéloisirs einen Abend mit Karten- oder Gesellschaftsspielen (Belote, Tarot, Rommé oder Scrabble) an. Treffpunkt ist um 20:30 Uhr im Multi-Aktivitätsraum.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn