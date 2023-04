Marché de Satolas-et-Bonce Place de la Mairie, 1 janvier 2023, Satolas-et-Bonce.

Retrouvez votre marché hebdomadaire à Satolas-et-Bonce tous les samedis matin sur la Place de la Mairie..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Place de la Mairie

Satolas-et-Bonce 38290 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Find your weekly market in Satolas-et-Bonce every Saturday morning on the Place de la Mairie.

From June 12, 2021, the market will expand and renew itself!

Puede encontrar su mercado semanal en Satolas-et-Bonce todos los sábados por la mañana en la Place de la Mairie.

Finden Sie Ihren Wochenmarkt in Satolas-et-Bonce jeden Samstagmorgen auf dem Place de la Mairie.

Mise à jour le 2023-02-21 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère