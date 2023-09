Le bal des folleux bergères place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) Le bal des folleux bergères place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66), 30 septembre 2023, . Le bal des folleux bergères Samedi 30 septembre, 16h00 place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) A partir de 16H, projection d’un film et débat autour de l’activité de berger à la salle des fetes 18H initiation aux danses de bal IMAYA, la crieuse publique lira vos mots, doux, ou pas, impertinents, libres de droit, avec coeur, tendresse et humour. 19H30 ouverture du bar et du casse croute du berger ( fromages, pain et vins) avec les producteurs locaux, des tapas sur place de la mairie 20H Duo La Mayon (voix, violon, guitare) puis le quartet Bal des bois (harpe/contrebasse, clarinette, accordéon) pour un bal trad Repli à la salle des fetes en cas de mauvais temps source : événement Le bal des folleux bergères publié sur AgendaTrad place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) 69, Rue Mal Joffre

place de la mairie, salle des fetes, 66600 Vingrau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44381 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) Adresse 69, Rue Mal Joffre place de la mairie, salle des fetes, 66600 Vingrau, France Age max 110 Lieu Ville place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) latitude longitude 42.849771;2.776724

place de la mairie, salle des fetes, Vingrau (66) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//